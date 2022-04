Isola dei Famosi 2022, anticipazioni della quinta puntata: sbarca una nuova coppia di naufraghi

Stasera su Canale 5, alle 21:45, prende il via la nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2022. Nel corso della serata sbarcheranno sull'Isola l'ultima coppia di naufraghi rimasta ai nastri di partenza; finalmente entreranno in gioco Nick Luciani e Silvano Michetti, due componenti del gruppo musicale dei Cugini di Campagna.

Nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi 2022 e con le anticipazioni di una puntata che si prevede ricca di sorprese, ma soprattutto di polemiche. In questi giorni sono aumentati gli scontri all'interno del gruppo, mentre i nuovi arrivati Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo stanno iniziando ad interagire con gli altri naufraghi. A presentare la nuova puntata del programma, prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia, ci sarà come sempre Ilary Blasi, accompagnata dai due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Nel corso della serata una nuova coppia di naufraghi sbarca all'Isola Dei Famosi 16: Nick Luciani e Silvano Michetti dei Cugini di Campagna. Finalmente, anche loro, sono pronti a entrare in gioco e conquistare un posto nel gruppo.

Spazio al giudizio del pubblico, le coppie in nomination sono tre: Lory Del Santo e Marco Cucolo, Blind e Roberta Morise e Jeremias e Gustavo Rodriguez. Il pubblico sta scegliendo, attraverso il televoto, quale coppia dovrà abbandonare Playa Accoppiada e finire, da 'scoppiata', su Playa Sgamada. Su quest'isola si formerà una nuova coppia, con il ruolo fondamentale di Clemente Russo, eletto 'capo' della playa nell'ultima puntata.

Stasera ci sarà un'eliminazione: uno dei naufraghi di Playa Sgamada dovrà lasciare definitivamente l'Isola e tornare in Italia.

Ilona Staller e Lory Del Santo saranno le protagoniste di una divertente prova di seduzione. Infine, Alvin in collegamento direttamente dall'Honduras, coordinerà come sempre le varie prove e le nomination.