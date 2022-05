Isola dei Famosi 2022, anticipazioni della quattordicesima puntata: arrivano le Conquistadoras

Stasera su Canale 5, alle 21:45, prende il via la nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2022. Il reality show, prolungato fino al prossimo 27 giugno, apre le porte all'arrivo di nuove concorrenti, pronte a conquistare l'Isola, e non solo.

Nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi 2022 e con le anticipazioni di una nuova puntata condotta, come sempre, da Ilary Blasi, affiancata in studio dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Mentre i rapporti tra i concorrenti si inaspriscono e Nick Luciani è infastidito da Lory Del Santo, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity, a Playa Palapa fanno il loro ingresso tre nuove concorrenti, le Conquistadoras, ovvero: Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli. Il loro obiettivo non sarà solo quello di conquistare l'Isola ma anche il cuore di Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni.

Guendalina Tavassi sarà la protagonista di una sorpresa. Potrà, infatti, riabbracciare il suo fidanzato Federico, detto "Cuore", ma per farlo dovrà affrontare un "sacrificio".

È arrivato il momento della resa dei conti e del confronto finale tra Roger Balduino, Beatriz Marino ed Estefania Bernal. Quali saranno i sentimenti del modello dopo l'arrivo dell'ex fidanzata e i giorni di lontananza con Estefania? Cosa farà una volta posto di fronte alle due donne?

Uno tra Clemente Russo, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada. A deciderlo, il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin.