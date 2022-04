Isola dei Famosi 2022, anticipazioni della nona puntata: tentazione in vista per Guendalina Tavassi

Stasera su Canale 5, alle 21:45, prende il via la nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2022. Nel corso della trasmissione, Guendalina Tavassi si troverà di fronte ad una tentazione , inoltre, il pubblico dei social, dovrà prendere una decisione importante per il destino dei naufraghi.

Nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi 2022 e con le anticipazioni di una puntata che, ancora una volta, si presenta ricca di sorprese e colpi di scena per i nostri naufraghi che, dalla scorsa settimana sono stati divisi in due tribù: da una parte ci sono i Tiburon e dall'altra i Cucaracha, che possono interagire solo quando suona la campanella, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity. Stasera, nel corso della puntata, verranno prese importanti decisioni: Guendalina Tavassi si troverà di fronte a una tentazione che coinvolgerà anche Edoardo. Cosa sceglieranno di fare i due fratelli? Inoltre, Marco Cucolo verrà posto davanti a una "prova d'amore" per Lory Del Santo, e vedremo se deciderà di accettare la sfida per dare un privilegio alla sua amata?

Ilary Blasi, accompagnata dai due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, si collegherà con Playa Sgamada, da qui due naufraghi rientreranno in gara e diverranno membri ufficiali delle tribù Tiburon e Cucaracha. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Il pubblico dei social, potrà inoltre prendere un'importante decisione sui naufraghi che si affronteranno nella prova leader di questa sera. Nel frattempo, gli spettatori, sempre più coinvolti, stanno decidendo chi tra Jeremias Rodriguez e la coppia composta da Estefania Bernal e Roger Balduino dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada.

Il programma, come sempre, si conclude con le nomination coordinate da Alvin, l'inviato de l'Isola dei Famosi 2022 in Honduras.