Isola dei Famosi 2022, anticipazioni della decima puntata: le due tribù si sciolgono

Stasera su Canale 5 alle 21:45 torna l'Isola dei Famosi 2022: ecco le anticipazioni della puntata che ha in serbo per i naufraghi una nuova, inaspettata, sorpresa.

Stasera su Canale 5, alle 21:45, prende il via la nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2022. Nel corso della trasmissione, Ilary Blasi scioglierà le tribù dei Tiburon e dei Cucaracha. Ecco cosa succederà questa sera tra eliminazioni e nomination.

Nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi 2022 e con le anticipazioni di una puntata che, ancora una volta, si presenta ricca di sorprese e colpi di scena per i nostri naufraghi che, per l'ultima volta, sono divisi in due tribù. Stasera infatti le tribù dei Tiburon e dei Cucaracha verranno sciolte: da questo momento i naufraghi lotteranno l'uno contro l'altro per la vittoria finale. Ma non tutti i concorrenti faranno parte della gara. Un'eliminazione a sorpresa, infatti, porterà uno dei naufraghi dalla Palapa a Playa Sgamada.

Stasera al televoto ci sono la coppia composta da Estefania Bernal e Roger Balduino, Nick Luciani, Ilona Staller e Marco Senise. Questi ultimi due, sono finiti al centro delle critiche di alcuni compagni, Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi li accusano di lavorare poco per il gruppo, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Chi perderà al televoto finirà a Playa Sgamada. E proprio lì ci sarà una eliminazione definitiva: chi dovrà abbandonare Cayo Cochinos e tornare in Italia? Carmen Di Pietro sarà protagonista di una prova sulla lingua italiana che potrebbe permetterle di offrire una ricompensa culinaria al figlio Alessandro Iannoni. Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin.