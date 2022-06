Isola dei Famosi 2022, anticipazioni della 25ma puntata: stasera si decide il vincitore del reality

Stasera su Canale 5, alle 21:45, prende il via la nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2022. Siamo arrivati all'ultimo atto del reality, questa sera va in onda la finale che, per il secondo anno consecutivo, si svolgerà in Honduras.

Ultimo appuntamento con l'Isola dei Famosi 2022 e con le anticipazioni di una nuova puntata condotta, come sempre, da Ilary Blasi, affiancata in studio dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Dopo quasi cento giorni di reality stasera il pubblico deciderà il vincitore del programma che si aggiudicherà 100 mila euro, anche se una parte, solitamente la metà, dovrà essere donata in beneficenza ad un Ente scelto dal concorrente stesso.

I sei finalisti sono Nick Luciani, Marialaura de Vitis, Mercedesz Henger, Luca Daffrè, Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro. Secondo il pubblico e secondo i bookmakers, saranno la Di Petro e l'attore di Notte prima degli esami ha contendersi la vittoria, con Vaporidis dato come primo favorito. Tutte le principali agenzie di scommesse puntano sulla vittoria di Nicolas. Gli altri concorrenti potrebbero finire tutti sul gradino più basso del podio, con un leggero testa a testa tra Luca Daffrè e Marialaura De Vitis, ma anche Nick e Mercedesz potrebbero inserirsi nella lotta per la virtuale medaglia di bronzo.

Dopo le nomination della semifinale, dove Nick e Mercedesz sono stati i più votati, saranno proprio questi due naufraghi ad affrontare il primo televoto, la scorsa settimana, un'analoga sfida, fu vinta nettamente dalla Henger.

Il vincitore del l'Isola dei Famosi 2022 sarà decretato dal pubblico attraverso il televoto, gli spettatori possono partecipare ed esprimersi attraverso i soliti quattro canali: App Mediaset Infinity, sito Web di Mediaset Infinity, Smart Tv, SMS, in quest'ultimo caso bisognerà digitare il numero 4770002 e scrivere il nome del naufrago.