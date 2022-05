Isola dei Famosi 2022, anticipazioni della 21ma puntata: stasera doppia eliminazione

Stasera su Canale 5, alle 21:45, prende il via la nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2022. Il reality show questa sera sorprenderà i concorrenti con due eliminazioni, una delle quali sarà definitiva.

Nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi 2022 e con le anticipazioni di una nuova puntata condotta, come sempre, da Ilary Blasi, affiancata in studio dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Nel corso della serata dovrà lascerà la Palapa uno fra Estefania Bernal, Marco Maccarini, Nick Luciani, Marialaura De Vitis Lory Del Santo. Nelle ultime ore, proprio la showgirl è stata al centro di uno scontro con gli altri naufraghi che non hanno accettato i sandwich mandati dalla produzione, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Ma non sarà il solo: un'altra eliminazione si abbatterà sui concorrenti ancora in gioco e il pubblico da casa potrà mandare a Playa Sgamadissima un altro naufrago attraverso un televoto flash.

E proprio a Playa Sgamadissima i due eliminati si scontreranno con Roger Balduino e due tra loro dovranno tornare definitivamente in Italia. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

I naufraghi si sfideranno in una prova di coppia di baci in apnea. In palio un premio ambitissimo: il bagno in vasca con acqua dolce e sapone. Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin.