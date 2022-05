Isola dei Famosi 2022, anticipazioni della 20ma puntata: la scelta di Estefanía Bernal

Stasera su Canale 5, alle 21:45, prende il via la nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2022. Il reality show questa sera metterà alcuni naufraghi di fronte ad una scelta che potrebbe mettere in crisi rapporti che sembrano indistruttibili.

Nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi 2022 e con le anticipazioni di una nuova puntata condotta, come sempre, da Ilary Blasi, affiancata in studio dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In questa puntata, la "strana coppia" formata da Carmen Di Pietro ed Edoardo Tavassi verrà posta davanti a una tentazione che potrebbe mettere in crisi il loro rapporto. Spazio poi ai litigi della settimana e alle reazioni del gruppo dopo che lo spirito dell'Isola ha permesso a Marco di privilegiare alcuni naufraghi, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

Estefania Bernal dovrà affrontare una scelta: penserà a se stessa o al gruppo? Uno tra Roger Balduino e Marialaura De Vitis dovrà abbandonare la Palapa per raggiungere Playa Sgamadissima.

E proprio a Playa Sgamadissima sui naufraghi Fabrizia Santarelli, Gennaro Auletto e Mercedesz Henger si abbatterà un televoto flash: chi di loro dovrà tornare definitivamente in Italia e chi, invece, rientrerà in gioco? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin.