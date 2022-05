Isola dei Famosi 2022, anticipazioni della 18ma puntata: Guendalina Tavassi contro tutti

Stasera su Canale 5, alle 21:45, prende il via la nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2022. Il reality show questa sera metterà i naufraghi di fronte ad una difficile decisione: dovranno schierarsi a favore o contro Guendalina Tavassi.

Nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi 2022 e con le anticipazioni di una nuova puntata condotta, come sempre, da Ilary Blasi, affiancata in studio dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Nel corso della puntata, i concorrenti saranno chiamati a schierarsi in due distinte fazioni: decideranno di prendere le parti di Guendalina o sceglieranno di prendere le distanze dalla Naufraga? La Tavassi, proprio nelle ultime ore, ha avuto una forte discussione con il fratello Edoardo, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity

Ma non è tutto: saranno proprio le due fazioni a doversi sfidare nella tanto temuta prova ricompensa che regalerà loro una dispensa colma di scorte di cibo. Una romantica sorpresa attende Blind: questa sera, infatti, la sua amata Greta sbarcherà sulle spiagge dell'Honduras per riabbracciarlo.

Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis sono i due Naufraghi al televoto: chi di loro dovrà abbandonare la Palapa? Per scoprire questo e molto altro non perdete l'appuntamento con la diciottesima puntata de L'Isola dei Famosi in onda questa sera dalle 21:30 su Canale 5!