Isola dei Famosi 2022, Alvin contro Jeremias Rodriguez: “le regole le decidiamo noi”

Alvin, nella puntata del 7 aprile de l'Isola dei Famosi 2022, ha perso la pazienza, per ben due volte, con Jeremias Rodriguez, capace di far arrabbiare l'inviato in Honduras "per la prima volta dal 2002", come ha sottolineato Nicola Savino. Il fratello di Belen ha interrotto continuamente il padre e poi, durante la prova leader, si è lamentato del comportamento degli altri naufraghi.

Chi ha seguito la prima avventura di Jeremias Rodriguez all'Isola dei Famosi 2019 racconta che il fratello di Belen già all'epoca aveva dato prova di avere un carattere particolarmente impulsivo. In questa edizione dell'Isola ha già litigato con Carmen Di Pietro, Ilona Staller e Nicolas Vaporidis e ieri ha fatto perdere la pazienza anche al tranquillissimo Alvin.

Il primo scontro tra Alvin e il naufrago si è avuto nella Palapas, i Rodirguez avevano accusato Ilona Staller di essere poco utile al gruppo tanto che Gustavo avrebbe voluto negarle il mangiare nel caso avesse cucinato lui. "Gustavo, se tu pensi che solo chi fa qualcosa ha diritto di mangiare non hai capito nulla dell'Isola", ha detto dallo studio Vladimir Luxuria. Quando Ilary ha chiesto al padre di Belen se volesse rispondere ad Ilona e Vladimir, è intervenuto Jeremias, che, nonostante gli inviti di Alvin, si è sovrapposto più volte a Gabriel. "Devi far parlare tuo padre. Lo capiamo, glielo chiediamo noi. Non ti preoccupare. Jeremias, ascoltami. Devi far parlare tuo papà. Quando chiediamo a te rispondi tu", gli ha detto piccato l'inviato.

Più tardi è arrivato il momento della prova leader, una prova di tensione, i naufraghi erano appesi ad una corda, con il corpo in avanti, cercando di resistere e non cadere nella piscina di fango sottostante. Jeremias ha iniziato a lamentarsi di come gli altri naufraghi stessero affrontando la prova e, come si vede nella clip disponibile su Mediaset Infinity, Alvin l'ha rimproverato: "Decido io ragazzi se gentilmente non vi scoccia quali sono le regole di questo gioco. Devono essere in tensione con le mani posizionate correttamente. Jeremias scuote sempre la testa perché c'è sempre qualcosa contro di te apparentemente, come è possibile?".

Alla fine della prova Nicola Savino ha chiesto un applauso per Alvin che "per la prima volta dal 2002 si è arrabbiato". L'inviato ha precisato: "noi qua decidiamo le regole de giochi e le sappiamo abbastanza bene, poi, è chiaro, capita a tutti di sbagliare, ma in questo caso non c'era errore".