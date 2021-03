Isola dei Famosi 2021: il Visconte Ferdinando Guglielmotti si ritira definitivamente dal gioco

L'isola dei famosi 2021 perde il primo concorrente: il Visconte Ferdinando Guglielmotti si è ritirato definitivamente dal gioco dopo che aveva accettato di rimanere su Parasite Island, dove era stato portato quando era stato sconfitto al televoto da Drusilla Guccci.

Ieri sera la seconda puntata dell'Isola dei famosi 2021 ha visto per la prima volta due concorrenti scontrarsi al televoto. Il Visconte Ferdinando Guglielmotti e Drusilla Gucci erano i concorrenti finiti in nomination lunedì, alla fine il pubblico ha deciso di salvare Drusilla e mandare a casa il nobile concorrente. Il Visconte, dopo aver salutato i compagni, è stato portato su Parasite Island dove ha trovato i due 'aspiranti naufraghi' Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Qui Ilary Blasi gli ha spiegato che aveva una seconda chance, restare sulla seconda isola ed avere la possibilità di tornare sull'isola principale come concorrente in un secondo momento.

Il Visconte ha subito detto che voleva andare via, l'esito del televoto lo aveva deluso: "preferisco lasciare il gioco con grande dignità e con grande onore rispettando il parere del pubblico". La conduttrice però ha insisto, aiutata da un amico in studio del Visconte, alla fine i due, con non poca fatica, hanno convinto il naufrago a restare e a prendere il posto di Marco Maddaloni, che fino a quel momento era stato sull'isola in qualità di 'salvavita' di Fariba e Ubaldo.

Poche ore dopo la fine della puntata il Visconte ha cambiato idea, come è stato mostrato nel daytime di oggi: "Ho deciso che è meglio che me ne vado stasera - ha detto Ferdinando Guglielmotti - sono così demotivato da questa votazione contraria che non sarei in grado di continuare. Non sono dell'umore, né dello spirito di continuare ad essere in gioco. Mi dispiace davvero molto, se poi prendo il naufragio sbotto".