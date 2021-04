Isola dei Famosi 2021, Valentina Persia in lacrime durante la nomination

Le lacrime di Valentina Persia durante la nomination hanno commosso il pubblico dell'Isola dei Famosi 2021: la comica romana ha ricevuto una sorpresa dai figli e si è lasciata andare a un pianto dirotto dopo aver visto il messaggio.

Nella precedente puntata dell'Isola dei famosi 2021, Valentina Persia si era lamentata con la produzione per non aver avuto nessun tipo di sorpresa, la comica era dispiaciuta perchè dopo un mese di trasmissioni in studio non era andato nessuno dei suoi familiari a salutarla.

Ieri, dopo aver dato il suo nome per la nomination, è arrivata una dolce sorpresa di fronte alla quale Valentina Persia ha avuto un a un crollo ed è scoppiata in lacrime, come potete vedere in questo video.

Nel videomessaggio mandato in onda i due figli, i gemelli Lorenzo e Carlotta, di cui la Persia non ha mai rivelato chi sia il padre, hanno fatto i complimenti alla madre e le hanno detto che loro stanno bene, augurandole di rimanere sull'Isola e vincere il reality. Una volta finita la clip Valentina è scoppiata a piangere e poi rivolgendosi ai figli: "Siete la mia vita, mamma è qui per voi, solo per voi, mi mancate tanto, mi mancate più della mia vita. Mamma piange perché è felice, vi ho desiderata con tutto il cuore e con tutta la forza del mondo, siete il mio spettacolo più bello. Mamma arriva subito e vi ammazza di baci e di coccole".

Subito dopo la Persia ha voluto ringraziare Ilary Blasi e, salutando i suoi bambini: "Vi amo, non ve lo dimenticate mai, perché a mamma serve stare qui come tutte le mamme del mondo che lavorano e che hanno bisogno di questi lavori per crescere i figli da soli".