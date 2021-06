Isola dei famosi 2021, Valentina Persia su Andrea Cerioli: “mi ha esclusa dalle sue priorità”

L'amicizia tra Valentina Persia è Andrea Cerioli sembra ormai finita: i due naufraghi dell'Isola dei famosi 2021 sono sempre più lontani e la comica romana ritiene che Andrea l'abbia esclusa dalle sue priorità.

Mentre il countdown per la finale de L'Isola dei famosi 2021 è iniziato, l'amicizia tra alcuni naufraghi non ha resistito e, come il reality, sembra giunta al capolinea. Stiamo parlando del rapporto tra Valentina Persia e Andrea Cerioli, che fino a poche settimane fa erano considerati una coppia di amici inossidabile.

Ora le cose sono cambiate, nell'ultima puntata Cerioli ha scoperto che la sua amica si è lamentata di lui, gli ha rimproverato di ripetere sempre di soffrire la fama e di essersi avvicinato ad altri naufraghi mettendola da parte. L'ex tronista infatti ha stretto un ottimo legame con Awed e Ignazio Moser e, nell'ultima settimana, anche con Beatrice Marchetti, la naufraga tornata in gioco dopo essere stata per molte settimane su Playa Imboscada.

Valentina Persia, come potete vedere in questa clip, si è sfogata sia nel confessionale che con Matteo Diamante. "Il rapporto con Andrea Cerioli in questi giorni? No comment", ha detto la comica romana davanti alla telecamera. E poi " mi dispiace che non ci sia più una priorità nei miei confronti. Sono stata scavalcata da un gruppo di amici eletti, come lo ero prima io. Awed, poi Ignazio da sempre, e ora anche Beatrice".

Valentina poi sfogandosi con Matteo Diamante ha sottolineato nuovamente l'allontanamento di Andrea e la fine di un'amicizia che lei sperava potesse durare anche oltre il reality. "Tutti uniti? Non sento che lo siamo. Da parte sua non c'è più la domanda 'dov'è Vale?'" ha detto, e poi, non riuscendo a trattenere le lacrime, ha aggiunto "Se tu non senti l'esigenza di venire da me a dire 'Oh, risolviamo', significa che non te ne frega niente. Ma perché ci devo stare male io e piangere. Ho una vita mia che mi aspetta fuori". Valentina, ritornata nel confessionale, ha fatto capire di non portare rancore verso Andrea: "devo augurare alla persona che mi ha reso felice su questa isola buona vita!".