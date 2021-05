Isola dei famosi 2021 stasera su Canale 5: Ignazio Moser protagonista della “prova dell’eroe”

Quattordicesima puntata dell'isola dei famosi 2021: stasera su Canale 5 Ignazio Moser si sottoporrà alla prova dell'eroe per guadagnare una ricompensa per i Primitivi.

L'Isola dei Famosi 2021 torna stasera su Canale 5 in prima serata per la quattordicesima puntata con tante emozioni: l'ultimo arrivato, Ignazio Moser, dovrà dimostrare il suo valore nella prova dell'eroe. In studio arrivano tre ex naufraghi che hanno lasciato il segno nel programma.

Oggi, lunedì 3 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con L'Isola dei Famosi, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi ci saranno come sempre i tre opinionisti: Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Massimiliano Rosolino, in collegamento dall'Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull'Isola. Lo studio questa sera si arricchirà di tre ex naufraghi: Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Drusilla Gucci. I primi due hanno dovuto abbandonare il reality per un infortunio all'occhio dal quale si sono ripresi solo da pochi giorni.

Sull'isola continua la competizione fra Arrivisti e Primitivi, Il nuovo naufrago Ignazio Moser si sottoporrà alla "prova dell'eroe" per far ottenere un importante benefit al team dei Primitivi. A fare il tifo per lui in studio ci sarà ancora una volta la fidanzata Cecilia Rodriguez.

Al televoto ci sono tre concorrenti: Roberto Ciufoli e Rosaria Cannavò del gruppo degli arrivisti, e Gilles Rocca del gruppo dei Primitivi. Quest'ultimo ha chiesto al pubblico di votarlo per tornare dalla sua bella fidanzata, sarà lui l'eliminato di questa sera? Ecco il promo della puntata in onda sulle reti Mediaset.