Isola dei famosi 2021 stasera su Canale 5: arrivano il Super Leader e un televoto flash

L'Isola dei Famosi 2021 torna stasera su Canale 5 in prima serata con la diciassettesima puntata: i naufraghi dovranno affrontare nuove sfide al termine delle quali sarà nominato per la prima volta un Super Leader. Con un televoto flash il pubblico deciderà chi deve restare su Playa Imboscadissima.

Questa sera arriverà sull'Isola una nuova figura, quella del Super Leader, che avrà, proprio come un super eroe, super poteri e anche grosse responsabilità. Per guadagnarsi questo titolo i naufraghi saranno sottoposti a dure prove, coordinate da Massimiliano Rosolino.

Per il secondo venerdì tornerà la Cerimonia della Salvaciòn che stasera porterà a un televoto flash tra due concorrenti. Il naufrago prescelto dovrà raggiungere Francesca e Beatrice su Playa Imboscadissima, nel caso in cui decidesse di restare sarà il pubblico a scegliere, attraverso un televoto di pochi minuti, chi dovrà restare: su Imboscadissima c'è posto solo per due.

Si parlerà anche delle liti tra naufraghi e della crisi di Andrea Cerioli che, come potete vedere in questo video, non ha ancora metabolizzato la fusione dei naufraghi in un solo gruppo. Lunedì scorso infatti le barriere tra Arrivisti e Primitivi sono cadute e tutti i naufraghi si sono riuniti.

Questa sera gli ex naufrafghi presenti in studio saranno Brando Giorgi, Manuela Ferrera, Daniela Martani, Beppe Braida, Akash Kumar e Vera Gemma. I quattro concorrenti al televoto sono: Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli.