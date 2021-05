Isola dei famosi 2021, stasera su Canale 5 verrà scelto il secondo finalista del reality

L'Isola dei Famosi 2021 torna stasera su Canale 5 in prima serata, intorno alle 21:30, con la 20^ puntata: stasera conosceremo il nome del secondo naufrago che parteciperà alla finale del 7 giugno, inoltre saranno due i concorrenti ad abbandonare l'isola.

Nella puntata di venerdì 21 maggio Andrea Cerioli è stato scelto come finalista dal pubblico grazie ad un televoto flash, l'ex tronista è il primo naufrago ad essersi aggiudicato un posto nella finale che quest'anno, per la prima volta, non si terrà negli studi di Milano ma in Honduras. Stasera conosceremo il nome del secondo finalista: i concorrenti si sfideranno in tre estenuanti prove, coordinate da Massimiliano Rosolino. Il vincitore di ogni sfida andrà al televoto dove il pubblico decreterà chi si affiancherà a Cerioli come finalista di quest'edizione del reality. Ma prima di questa volata due concorrenti saranno sottoposti al televoto flash che decreterà il secondo eliminato di puntata.

I due concorrenti in nomination sono stati scelti così: Massimiliano Rosolino nel daytime di oggi ha chiesto ai naufraghi di fare una nomination palese, gli unici a non poter essere nominati erano il finalista Andrea Cerioli e le due nominate per stasera, ovvero Fariba e Miryea. Alla fine i più votati sono stati Matteo Diamante (3 voti), Isolde Kostner e Angela Melillo (2 voti). La parità è stata sciolta da Cerioli che ha salvato la Melillo, al televoto flash ci saranno Matteo e Isolde.

Nel frattempo tra Fariba Tehrani e la Stabile, le due naufraghe che venerdì sono finite al televoto, chi perderà tornerà in Italia non potendo usufruire della seconda chance di Playa Imboscadissima, dove in questo momento convivono Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli.

Gli ospiti in studio sono gli ex naufraghi Elisa Isoardi, Vera Gemma, Gilles Rocca, Daniela Martani, Ubaldo Lanzo, Brando Giorgi. Accanto a loro ci sarà Cecilia Rodriguez, compagna di Ignazio Moser.