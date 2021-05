Isola dei famosi 2021, stasera su Canale 5 verranno annunciati tutti i finalisti del reality

L'Isola dei Famosi 2021 torna stasera su Canale 5 in prima serata, intorno alle 21:30, con la 21^ puntata: oggi conosceremo il nome di tutti i finalisti che lunedì 7 giugno si contenderanno la vittoria del reality.

Nella puntata di venerdì 21 maggio Andrea Cerioli è stato scelto come primo finalista dal pubblico, lo scorso 24 maggio Ignazio Moser si è aggiudicato il secondo posto nella finale che quest'anno, per la prima volta, non si terrà negli studi di Milano ma in Honduras. Stasera conosceremo il nome degli altri 4 finalisti. Per guadagnarsi l'ambito posto, accanto ad Andrea e Ignazio, i naufraghi dovranno affrontare diverse prove e sottoporsi al voto del pubblico, sempre coordinati da Massimiliano Rosolino, mentre dallo studio sarà come sempre Ilary Blasi a condurre il programma affiancata dagli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Uno degli abitanti di Cayo Paloma, avrà l'opportunità di rientrare in gioco e di fare così una sorpresa inaspettata agli ex compagni di avventura che ritroveranno uno di loro a occupare la sesta casella della finale. Chi dovrà poi lasciare per sempre l'Isola fra Isolde Kostner e Matteo Diamante? Stessa sorte anche per un secondo concorrente che sarà eliminato proprio in semifinale e dovrà lasciare per sempre la gara.

In studio ci saranno per la prima volta dopo la loro eliminazione Francesca Lodo e Emanuela Tittocchia. Gli altri ospiti presenti negli studi di Milano saranno Andrea Damante, Vera Gemma, Gilles Rocca, Ubaldo Lanzo e Manuela Ferrera