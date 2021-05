Isola dei famosi 2021 stasera su Canale 5: cambiano le squadre

L'Isola dei Famosi 2021 torna stasera su Canale 5 in prima serata per la quindicesima puntata con nuove emozioni e colpi di scena: ci sarà un rimpasto tra gli arrivisti e i primitivi, alcuni di loro, attraverso un atto di coraggio, potranno cambiare squadra.

Oggi, venerdì 7 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con L'Isola dei Famosi, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi ci saranno come sempre i tre opinionisti: Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Massimiliano Rosolino, in collegamento dall'Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull'Isola. In studio questa sera per la prima volta ci saranno due ex naufraghi: Paul Gascoigne e Beppe Braida, accanto a loro rivedremo Elisa Isoardi e Drusilla Gucci.

L'inizio della puntata sarà inaspettato e spettacolare con i naufraghi schierati in Playa Palapa pronti a sfidarsi nella prima prova. Inoltre, solo alcuni concorrenti avranno la possibilità, attraverso un atto di coraggio, di cambiare gruppo. Si parlerà anche dell'abbandono di un concorrente,Ubaldo Lanzo ha dovuto lasciare l'Isola dei famosi, il simpatico cromatologo calabrese era sotto antidolorifici per aver perso due denti durante il reality.

Al televoto ci sono tre concorrenti: Roberto Ciufoli e Emanuela Tittocchia del gruppo degli arrivisti, e Miryea Stabile del gruppo dei Primitivi. Il televoto è stato riaperto ieri dopo essere stato azzerato perché Ubaldo Lanzo era uno dei concorrenti in nomination.