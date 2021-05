Isola dei Famosi 2021, lo snack dei naufraghi è da censura e Tommaso Zorzi avverte: "Non googlatelo"

Ieri sera all'Isola dei Famosi 2021 Beatrice Marchetti ha mostrato lo snack di sua invenzione, pezzettini di cocco grigliati, a cui ha dato però un nome da censura: i coc porn. Come ha fatto notare Tommaso Zorzi, però, cambiando la grafia della prima parola, l'invenzione culinaria diventa qualcosa da fascia protetta.

Dopo aver inventato una sua personalissima linea di costumi e di orecchini made in Isola dei Famosi, ora Beatrice Marchetti, sfruttando le abilità culinarie di Francesca Lodo, ha dato vita ad un nuovo modo di cucinare il cocco: il frutto della palma è stato sbriciolato e arrostito, ma questo nuovo piatto necessitava di un nome, magari che ricordasse i pop corn, e Beatrice, in uno slancio di creatività, l'ha battezzato coc porn.

Ilary Blasi, che quando si tratta di doppi sensi raramente si lascia sfuggire l'occasione, sentito il nome del piatto, ha cercato la sponda in Tommaso Zorzi chiedendo lumi all'opinionista. "Tommaso cosa vuol dire coc-porn?". E Zorzi "Intanto invito tutti i telespettatori a non googlare questa parola!", spiegando il motivo della raccomandazione alla 'ignara' conduttrice: "in inglese 'cock' significa gallo, però è intesa anche un'altra cosa...".

Tommaso Zorzi non ha completato la frase, anche se ha accompagnato le parole con una mimica eloquente, come potete vedere in questo video. Vista la ritrosia del collega, Iva Zanicchi è intervenuta: "Tommaso mi ha detto che devo dirlo io e mi ha fatto un gesto. Ma io sono una nonna. Non si può dire caz.o in tv".

Ilary Blasi ha deciso così di spingere sull'acceleratore chiedendo ad Akash Kumar "L'hai mai fatto a casa un coc(k) porn? No? Ti credo Akash, manco la sbarra", riferendosi all'esercizio fallito dall'ex naufrago la scorsa settimana. Mentre in sottofondo Zorzi assicurava a Ilary "Io si, l'ho fatto".