Isola dei Famosi 2021, salta la puntata di giovedì 8 aprile: ecco perchè

Giovedì 8 aprile L'Isola dei famosi 2021 non andrà in onda: Ilary Blasi lo ha annunciato a sorpresa ieri sera spiegando anche il perchè della decisione di Mediaset.

L'Isola dei famosi 2021 salta l'appuntamento bisettimanle: giovedì 8 aprile il reality non andrà in onda, l'annuncio a sorpresa è stato dato ieri sera da Ilary Blasi che ha spiegato che l'8 aprile partirà Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola, che si terrà in Honduras.

Ieri sera è andata in onda la settima puntata de L'isola dei famosi, ad inizio trasmissione Ilary Blasi ha fatto sapere ai telespettatori che questa settimana non ci sarà il doppio appuntamento con il reality: la puntata di giovedì 8 aprile salta e la conduttrice ha spiegato al pubblico il motivo. "Ho una comunicazione importante da farvi perché questo giovedì non andremo in onda perché lasceremo spazio all'esordio dei nostri cugini spagnoli con la loro Isola che si chiama Supervivientes, in onda su Telecinco, appunto in Spagna".

Ilary subito dopo ha precisato che i motivi sono di carattere organizzativo: "Quindi per ragioni logistiche, perché avranno barche ed elicotteri, abbiamo preferito di non andare in onda ma dalla prossima settimana, ritorneremo, come sempre, il lunedì e il giovedì, in prima serata, su Canale 5".

Supervivientes, arrivato alla ventesima edizione, vede la partecipazione di due concorrenti italiani, Valeria Marini, già protagonista de L'isola dei famosi in Italia, e Gianmarco Onestini che in Spagna ha vinto El Tiempo del Descuento, lo spin-off del Gran Hermano VIP. Il reality va on onda in Spagna su Telecinco, emittente del gruppo Mediaset.

L'isola dei Famosi 2021 dalla prossima settimana ritornerà con il doppio appuntamento del lunedì e del giovedì.