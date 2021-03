Isola dei Famosi 2021, prolungamento e nuovi naufraghi? Ecco quando potrebbe finire il reality

L'isola dei famosi 2021 non finirà a maggio ma si prolungherà per alcune settimane, permettendo l'ingresso di nuovi naufraghi.

I naufraghi dell'Isola dei famosi 2021 potrebbero rimanere in Honduras qualche settimana in più del previsto: il reality potrebbe prolungarsi fino al 7 giugno ed è previsto l'arrivo di nuovi concorrenti.

Ilary Blasi aveva promesso che non avrebbe accettato prolungamenti del reality in stille Grande Fratello Vip 5: "Io resto tre mesi, poi a giugno vado a Sabaudia". Secondo i rumors che girano in queste ore la famiglia Totti/Blasi dovrà rimandare la partenza, almeno di una settimana perchè L'Isola dei Famosi 2021 dovrebbe terminare il prossimo 7 giugno, andando oltre le 20 puntate previste.

L'indiscrezione è stata data per primo da Riccardo Signoretti su Instagram, il direttore di Nuovo ha affermato che nel reality sbarcheranno almeno "altri 4 o 5 naufraghi". La prima nuova concorrente dovrebbe essere Emanuela Tittocchia che si sta sottoponendo alle visite mediche che quest'anno sono particolarmente scrupolose. La presunta neo naufraga è un volto noto al pubblico televisivo per aver partecipato a CentoVetrine e al reality La Talpa.