Isola dei famosi 2021, tra Paul Gascoigne e Daniela Martani c'è un flirt? Il rumor arriva sulla stampa inglese

Tra Paul Gascoigne e Daniela Martani è nato un flirt? Sì, per la stampa inglese. In particolare per il Mirror che sta seguendo da vicino l'evoluzione del rapporto tra i due naufraghi dell'Isola dei famosi 2021.

Stasera in prima serata su Canale 5 va in onda la seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2021 condotta da Ilary Blasi che avrà al suo fianco Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi come opinionisti, in attesa che le condizioni di salute di Elettra Lamborghini migliorino e l'ereditiera possa unirsi alla squadra. La puntata di stasera potrebbe trattare uno degli argomenti che sta attirando l'attenzione della stampa straniera.

Perchè il Mirror, per esempio, è convinto che tra Paul Gascoigne e Daniela Martani sia nato un flirt, gli spettatori di oltremanica hanno beccato l'ex calciatore a strofinare la lozione sulle spalle della naufraga: "Paul Gascoigne è stato visto flirtare con la concorrente de L'isola dei Famosi Daniela Martani. Paul sembra si sia avvicinato a Daniela, visto che è stato visto strofinarle la crema sulla schiena in una scena bollente. Lei indossava uno striminzito bikini blu e un paio di pantaloncini corti mentre Gazza le strofinava le crema solare sulla schiena. Lui era a torso nudo e ha messo in mostra la sua ampia collezione di tatuaggi mentre indossava una muta nella parte inferiore", si legge nella versione online del giornale britannico.

L'articolo continua sottolineando la complicità tra i due naufraghi: "I due sono stati visti cercare l'ombra sulla spiaggia dei Burinos mentre Paul si assicurava che lei fosse protetta dal sole. Daniela sembrava rilassata mentre veniva aiutata dall'ex atleta". Il Mirror sottolinea la difficoltà di Paul a relazionarsi con gli altri concorrenti del reality per la sua scarsa conoscenza dell'italiano, già nella prima puntata Gascoigne ha dato vita a dei siparietti che hanno fatto ridere Ilary Blasi, come ha raccontato anche il Sun.