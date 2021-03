Isola dei famosi 2021: nessuna squalifica, la verità sul caso del linguaggio improprio

Oggi pomeriggio sembrava che su un concorrente dell'Isola dei famosi 2021 stesse per abbattersi la prima squalifica; alla fine si è scoperto che ad usare un linguaggio improprio non è stato un naufrago ma un membro della produzione.

Oggi i social sono andati in fermento, non solo per il down di Instagram e WhatsApp, ma per un comunicato dell'Isola dei Famosi. La produzione, attraverso gli account ufficiali, ha informato i follower del reality che si stava valutando l'ipotesi di provvedimenti disciplinari contro un concorrente: "La produzione sta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti di un naufrago, reo di aver utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri".

Chiunque aveva assistito alla diretta di giovedì 18 marzo affermava di non aver notato nulla, per questo in pochi minuti ogni utente ha avanzato un'ipotesi. Per la prima volta i fan di un reality sono stati presi alla sprovvista, a differenza di quanto succedeva al Grande Fratello Vip 5 dove ogni provvedimento era annunciato, se non evocato, dai social.

Alla fine si è scoperto che il popolo di Twitter aveva ragione: nessun concorrente poteva essere incolpato. Infatti in serata è arrivato un nuovo comunicato della produzione che, dopo le opportune verifiche, ha concluso che il linguaggio inappropriato era stato usato proprio da un suo membro: "Dopo ulteriori verifiche sul caso, è stato accertato che il linguaggio improprio, sentito durante la diretta di ieri, non è stato utilizzato da un concorrente ma da un membro della produzione".