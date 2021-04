Isola dei Famosi 2021, Manuela Ferrera rischia di far spegnere il fuoco

Sull'Isola dei famosi 2021 gli arrivisti stavano per perdere il fuoco per colpa di Manuela Ferrera: l'ex meteorina del TG4 è stata salvata dal rapido intervento di Roberto Ciufoli che è riuscito a ravvivare la fiamma.

Il fuoco è uno degli elementi sacri per i naufraghi dell'Isola dei famosi, per questo Manuela Ferrera stava per fare un danno enorme alla sua squadra, quella degli arrivisti, uno dei due gruppi in cui è stata divisa l'Isola lunedì scorso, il secondo gruppo è quello dei primitivi.

L'importanza del fuoco è tale che i concorrenti di notte fanno la guardia per tenerlo vivo, nella notte appena passata, durante il suo turno di guardia, Manuela non è riuscita a tenere gli occhi aperti e si è addormentata. La fiamma piano piano ha iniziato a perdere vigore, la situazione stava per precipitare quando si è svegliata Fariba Tehrani che, accortasi della situazione ha svegliato Roberto Ciufoli.

L'ex componente della Premiata Ditta, non senza difficoltà, è riuscito a ravvivare la fiamma e, come potete vedere in questo video, il fuoco è stato salvato. Roberto insieme al fuoco ha salvato anche Manuela dall'ira dei suoi compagni di avventura. La Ferrera in precedenza è stata accusata di aver scambiato L'Isola dei famosi per un resort e di passare il tempo a passeggiare sulla spiaggia senza dare nessun contributo ai suoi compagni.

Manuela Ferrera potrebbe ravvivarsi stasera con l'ingresso di Ignazio Moser: l'ex meteorina, quando aveva saputo che il compagno di Cecilia Rodriguez si sarebbe unito al gruppo, in un'intervista a Nuovo Tv aveva detto: "Ignazio Moser mi guarderà! Sono un belvedere". In questi giorni Biagio D'Anelli suo ex fidanzato, ospite di Pomeriggio 5 ha dichiarato che Manuela ha le protesi al sedere: "Protesi al gluteo? Sì è vero, ma quando era fidanzata con me non l'aveva, devo essere sincero. Ma ora è palese, si nota, l'ho notato anche ieri sera. Lei non mangia molto e dimagrendo in questi tre giorni, si vede, lo hanno visto tutti".