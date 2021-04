Isola dei famosi 2021, Giulia Salemi difende sua madre Fariba Tehrani: “superato il limite dell’educazione"

Giulia Salemi ha difeso la madre Fariba Tehrani dagli attacchi dei naufraghi: ospite dell'Isola dei famosi 2021, l'influencer (e neo-conduttrice, di Salotto Salemi su Mediaset Play) ha spiegato perché alcuni concorrenti hanno superato il limite con la signora Tehrani.

Nella puntata di ieri lunedì 26 aprile dell'Isola dei famosi 2021 due concorrenti rischiavano di abbandonare lo show, vittime del televoto, una di loro era Fariba Tehrani che nei giorni scorsi era stata completamente isolata dal gruppo che le aveva rivolto anche degli apprezzamenti poco lusinghieri. Per sostenere Fariba in studio è stata chiamata la figlia Giulia Salemi, che senza mezzi termini ha attaccato chi aveva offeso la madre: "Si è superato totalmente il limite dell'educazione. Il rispetto è alla base. Quando si supera l'asticella che lede la dignità di mia madre come essere umano non è più tollerabile" - ha detto Giulia quando è stata chiamata in causa da Ilary Blasi - "mia mamma sta gestendo bene, ma non benissimo perché ovviamente sta soffrendo ciò che si è creato, ed è palese, un branco contro di lei e Vera. È intollerabile e inaccettabile questa situazione".

Prima del verdetto del televoto, che ha permesso a Fariba Tehrani di salvarsi contro Vera Gemma, Giulia - come potete vedere in questo video - ha parlato direttamente con la madre per sostenerla: " Stai dando un bellissimo messaggio, purtroppo vedo tutta la sofferenza fisica e psicologica che stai vivendo. Io so che tu lotti per le tue certezze non permettere a nessuno di mancarti di rispetto. Tu sei una forza della natura. Alcune persone lasciale perdere perché sono mondi troppo diversi. Ti voglio forte".

Poco dopo la Salemi si è rivolta direttamente a Gilles Rocca e Valentina Persia rivelando che il pubblico da casa non sta apprezzando i loro atteggiamenti nei confronti della madre e degli altri naufraghi, a Valentina in particolare ha rimproverato la caratterizzazione che fece delle Tehrani. La Persia non ha accettato le parole della figlia di Fariba e ha replicato: "Io non ho fatto un'imitazione dicendo che è iraniana. Io faccio l'imitazione di tutti con l'intercalare della voce. Non mi mettere anche tu parole in bocca. Con me non attacca signorina. È un'imitazione non c'entra niente con la regione".