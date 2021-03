Isola dei famosi 2021: Fariba Therani e Umberto Lanzo cadono dalla barca e finiscono in mare

Fariba Therani e Umberto Lanzo sono gli ospiti di Parasite Island: i due concorrenti de L'Isola dei famosi 2021 hanno subito dimostrato la loro scarsa dimestichezza con l'ambiente cadendo dalla barca e finendo in mare, senza raggiungere la terraferma.

In questa nuova edizione de L'isola dei Famosi i concorrenti sono stati divisi in tre gruppi. I primi due, i Rafinados e i Buriňos, vivranno da separati in casa sull'isola principale. Il terzo gruppo, composto solo da Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, vivranno su Parasite Island e sono stati considerati gli anti-naufraghi per eccellenza, coloro che non sarebbero capaci di sopravvivere un giorno senza un aiuto.

I due abitanti di questa seconda isola hanno dimostrato subito che la produzione non aveva torto, quando Ilary Blasi ha detto di lasciare la piattaforma e salire sulla barca che li doveva portare sull'Isola hanno fatto vedere quanto sono maldestri. La prima a salire, con grossa difficolta, è stata Fariba, poi è toccato al cromatologo che ha provato a lanciarsi sulla barca, che si è rovesciata, potete vedere la scena in questo video, facendoli finire in mare.

Ilary Blasi a quel punto, vista la loro incapacità, ha interrotto il collegamento "ho una trasmissione da portare avanti", ha detto.

Tornata in studio la conduttrice ha chiesto un parere all'opinionista Tommaso Zorzi, che conosce Fariba, e che ha detto: "Non li vedo nel loro elemento. Vedo Fariba in una difficoltà estrema" e poi ha lanciato un appello a Giulia Salemi, figlia della naufraga: "farei un appello a Giulia, se in qualche modo può fare sentire il suo sostegno perché la vedo veramente male. Poi non c'è complicità tra Fariba e Ubaldo".

Più tardi Ilary si è ricollegata con Parasite Island e ha trovato i due naufraghi che erano riusciti a raggiungere l'isola, dove saranno aiutati a sopravvivere da Marco Maddaloni, il vincitore dell'ultima Isola dei Famosi.