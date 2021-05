Isola dei Famosi 2021, Emanuela Tittocchia su Isolde Kostner: "uno scarto dei Primitivi"

Emanuela Tittocchia alla fine dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2021 ha litigato con Isolde Kostner: l'ex di Cento Vetrine non ha gradito la motivazione data dalla campionessa di sci nel momento in cui l'ha nominata.

La quattordicesima puntata de L'isola dei famosi 2021 è stata caratterizzata dalla prova dell'eroe vinta da un imperioso Ignazio Moser, che ha resistito per circa tre minuti davanti al sacro fuoco, e dallo scontro tra Tommaso Zorzi e Giles Rocca, ultimo atto del vincitore di Ballando con le Stelle che proprio ieri ha abbandonato l'Isola.

La prova del leader è stata vinta nella squadra degli Arrivisti da Isolde Kostner, la campionessa altoatesina ha nominato Emanuela Tittocchia perché, a suo dire, è quella che si impegna di meno nei lavori sull'isola. La Kostner ha sottolineato che lei è una donna molto pratica e quindi ha voluto fare il nome di quella che è meno utile al gruppo.

Emanuela Tittocchia non ha preso bene la nomination e tanto meno la motivazione e parlando con i suoi compagni, come potete vedere in questo video, ha detto: "lei è più brava per quanto riguarda la legna ma non parla mai, ha iniziato a parlare grazie a me quando è arrivata qua, questo perché è uno scarto dell'altro gruppo", riferendosi al fatto che Isolde prima faceva parte dei Primitivi.

Una volta che la campionessa è tornata a Playa Arrivista, Emanuela le si è avvicinata per sottolineare il suo disappunto: "dalla mattina alla sera quando c'è qualcosa da fare io la faccio, non sono per niente inattiva". Isolde ha confermato la sua opinione, secondo lei la Tittocchia non si dà da fare, e ha fatto l'esempio della pesca, in cui sembra che Emanuela non sia molto attiva. La risposta della naufraga è stata alquanto piccata: "questa cosa che io sono inattiva non l'accetto come motivazione", ha detto prima di voltarle le spalle e andare via.

Emanuela Tittocchia, grazie alla nomination della Kostner, è finita al televoto insieme a Roberto Ciufoli, Ubaldo Lanzo e Miryea Stabile.