Gilles Rocca a Tommaso Zorzi: “Che hai fatto nella vita? Hai solo followers"

Duro scontro tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi all'Isola dei famosi 2021: il naufrago e l'opinionista hanno iniziato a scontrarsi quando Rocca ha accusato l'opinionista di aver fatto solo il Grande Fratello Vip 5 nella vita e di potersi vantare solo dei propri followers.

Credevo fosse amore e invece era un calesse: così si può' riassumere il percorso tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi all'Isola dei famosi 2021. Nelle prime puntate l'opinionista non aveva mai nascosto le sue simpatie per Gilles che si era presentato come il vero leader dei naufraghi. Poi piano piano le cose sono cambiate, il verso del cane fatto da Rocca nei confronti di Fariba Tehrani, l'incomprensibile nostalgia/ossessione del naufrago per la sua fidanzata, l'attrice Myriam Galante, hanno cambiato i rapporti tra i due.

Ieri sera Ilary Blasi ha ricordato che nella puntata precedente Rocca era stato votato all'unanimità dai suoi compagni di squadra, i Primitivi. Gilles aveva negato di aver chiesto personalmente ai naufraghi di essere nominato ma Myrea Stabile lo aveva sbugiardato. È stata Elettra Lamborghini ad accendere la miccia chiedendo al naufrago perché non avesse abbandonato l'Isola e lui le ha risposto in maniera risentita: "come mai non l'ho fatto? Cara Elettra abbiamo tanti vincoli. Ma davvero molti vincoli e lo dovresti sapere. Prova ad eliminarti dal Festival di Sanremo durante la gara. Tu magari te lo puoi permettere. Io al contrario tuo non posso permettermelo", ammettendo che, cosa del tutto sacrosanta, non aveva abbandonato il reality per non pagare la penale e rinunciare al cachet, come potete vedere in questo video.

Subito dopo è intervenuto Zorzi che ha accusato i naufraghi di essersi scagliati contro Myrea dopo la puntata di giovedì scorso. Rocca a questo punto ha tirato in mezzo il Grande Fratello Vip 5 ed è stato fermato da Tommaso che lo ha esortato a parlare della sua Isola e non del Grande Fratello. Rocca allora ha perso la pazienza e ha risposto a Zorzi: "Tu quello hai fatto, non posso parlare di followers". L'opinionista non è stato zitto e ha replicato "Perché tu che hai fatto Gilles, per favore" e la replica del naufrago è arrivata immediata "I film, ho fatto film, vatti a documentare, Paolo Sorrentino, ho vinto il premio Massimo Troisi". In studio Tommaso replica: "Sì, vabbè, il nuovo George Clooney" e Rocca "Io non ho bisogno dei followers come te, tutto quello che ho fatto è per il buco di c..o che mi sono fatto da solo".

Uno scontro che poteva durare ancora ma Ilary Blasi è intervenuta per fermarli e mandare Rocca in spiaggia per guardare un video messaggio di Myriam. Qui Giles Rocca ha chiesto scusa a Tommaso Zorzi e poco dopo ha ascoltato il verdetto del pubblico che ha deciso di eliminarlo dall'Isola dei famosi con il 61% dei voti.