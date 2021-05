Isola dei Famosi 2021: Emanuela Tittocchia contro Awed: “sei un codardo”

Ieri sera all'Isola dei famosi 2021 Awed è stato attaccato da Emanuela Tittocchia che lo ha definito un codardo: lo youtuber per salvarsi dal televoto l'ha sfidata nonostante sapesse che Emanuela si era ferita alla mano.

La sedicesima puntata dell'Isola dei Famosi 2021 ha segnato un cambio di registro: è iniziato, finalmente il tutti contro tutti, gli arrivisti e i primitivi sono stati uniti in un unico gruppo dove ognuno deve guardarsi le spalle perchè sa che non può fidarsi di nessuno. Subito è nato il primo scontro, protagonisti Awed ed Emanuela Tittocchia, i due si erano avvicinati molto nei giorni scorsi, con Emanuela che si era spogliata per farsi massaggiare dal naufrago.

Isolde Kostner ad inizio puntata ha scelto Awed come uno dei tre concorrenti che meritavano l'esclusione dal gioco, per salvarsi dal televoto lo youtuber ha sfidato la 'sua' Emanuela che gli ha dato del codardo. L'affermazione di Emanuela non è passata inosservata e Tommaso Zorzi le ha chiesto se avesse capito bene e cosa volesse dire con quelle parole, come potete vedere in questo video.

La Tittocchia ha confermato l'impressione dell'opinionista e ha spiegato il suo pensiero su Awed: "Sì, gli ho dato del codardo, sa bene che ho anche una ferita del coltello. Se fossi stata in lui avrei scelto un maschio. Sa bene che perderò con lui". Il naufrago le ha risposto: "Speriamo, se perdo anche così sono proprio una chiavica". Awed ha vinto la prova, ma Emanuela per vendicarsi di essere andata in nomination ha affermato "Non lo bacerò mai più".