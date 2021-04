Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi e Angela Melillo infrangono il regolamento (VIDEO)

Elisa Isoardi e Angela Melillo hanno infranto il regolamento dell'Isola dei Famosi 2021 per un pezzo di lasagna: le due concorrenti hanno approfittato di un attimo di distrazione di Massimiliano Rosolino per compiere il gesto che è stato immortalato però in un video poi circolato online.

Il regolamento dell'Isola dei Famosi è chiaro: quando due squadre si sfidano per la prova ricompensa mangia solo chi vince, la squadra perdente deve stare a guardare, è la dura legge del reality. Lunedì sera la squadra in cui gareggiava Angela Melillo ha vinto la prova e la lasagna, il gustoso premio messo in palio dalla produzione. Durante la distribuzione dell'ambito piatto Massimiliano Rosolino e Ilary Blasi si sono accorti che Ubaldo Lanzo non stava mangiando, nonostante facesse parte della squadra vincente. Il cromatologo ha spiegato che nella lasagna c'erano degli ingredienti a cui era allergico, Ubaldo era abbastanza seccato perché la produzione non aveva provveduto a preparargli una porzione che lui potesse mangiare senza problemi, nonostante conoscesse le sue allergie.

Approfittando della confusione Angela Melillo ha passato un pezzo di lasagna a Elisa Isoardi che lo ha mangiato velocemente tanto che né l'inviato né nessuno della produzione hanno notato. Il video pubblicato da Biccy evidenzia però il 'misfatto'.

La violazione del regolamento è palese ma difficilmente verrà considerata degna di espulsione. Le due concorrenti si trovano in due isole diverse, Elisa Isoardi ora si trova su Playa Esperanza con Vera Gemma e Miryea Stabile, qui non esiste prova ricompensa quindi è difficile immaginare cosa la produzione possa decidere per punire la conduttrice.

Angela Melillo invece potrebbe saltare la prossima prova ricompensa e rimanere a digiuno.