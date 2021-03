Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini a Gilles Rocca: “Sei un cafone”

Elettra Lamborghini ieri sera ha attaccato Gilles Rocca per una risposta data a Miryea Stabile: l'opinionista de L'Isola dei Famosi 2021 ha sottolineato che i modi usati dal naufrago, già in rotta con Daniela Martani, non le sono piaciuti affatto.

Quarta puntata dell'Isola dei famosi, la seconda in studio per Elettra Lamborghini che ha iniziato subito a creare quelle dinamiche che tanto amano gli spettatori dei reality. Così se nelle settimane scorse avevamo assistito allo scontro tra Tommaso Zorzi e Akash Kumar, questa settima è la Lamborghini a regalare scintille prendendo di mira Giles Rocca, come potete vedere in questo video.

Riavvolgendo il nastro della puntata: tutto è nato da una discussione in palapa tra la vegana Daniela Martani e il vincitore di Ballando con le Stelle. La naufraga ha accusato Rocca apertamente: "ha un'aggressività nei miei confronti che non riesco a capire". Giles ha reagito alla provocazione e le ha risposto duramente "dice delle cose non vere che io faccio parte di un clan, quando io sono un cane sciolto, non faccio gruppo con gli altri e non ho voluto assolutamente mandarla via".

Durante la discussione Miryea ha pensato di intervenire ma Rocca l'ha interrotta chiedendole quale fosse il suo nome. C'è da sottolineare che i due vivono in gruppi differenti e nella foga della discussione Giles potrebbe aver dimenticato realmente il nome della Stabile, ma il modo in cui l'ha detto non è piaciuto ad Elettra Lamborghini.

L'opinionista è intervenuta dallo studio e rivolgendosi a Rocca: "Scusa Gilles ma che modo è? Allora vedi che è vero che sei aggressivo, sei proprio un cafone!". Il naufrago ha provato a spiegarsi: "quando c'è un confronto tra due persone, io penso che basta chiarire tra due persone, ovviamente non parlo di voi che siete lì per giudicarci e, giustamente, dire la vostra opinione, qui basta che parlino le due persone, senza che gli altri interferiscano". Elettra però non ha accettato le giustificazioni di Rocca e gli ha risposto a muso duro "si, però come hai risposto a Myriam mi hai fatto cascare le balle!".