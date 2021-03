Isola dei famosi 2021, Drusilla Gucci: “Un fantasma mi ha schiaffeggiata nel mio letto”

Drusilla Gucci ha affermato di vivere in una casa infestata da fantasmi: la naufraga ha raccontato di essere stata schiaffeggiata di notte nel suo letto da una presenza non ben identificata.

Tra i personaggi più enigmatici di questa nuova stagione dell'Isola dei famosi 2021 c'è sicuramente Drusilla Gucci, 26 anni, di Firenze. La pronipote di Guccio Gucci ha subito attirato l'attenzione del pubblico quando ha raccontato il suo particolare hobby. La ragazza ha una strana passione: colleziona ossa di animali che raccoglie nel bosco che la dimora di famiglia. Sulla scrivania come fermacarte ha un simpatico teschio di gatto.

La residenza, secondo quanto raccontato dalla Gucci, ha oltre 1000 anni, inoltre nelle vicinanze ci sarebbe un cimitero di suore, per rendere la situazione ancora più allegra. In una delle sere passate sull'Isola dei Famosi la ragazza ha spaventato alcune naufraghe con i suoi racconti dell'orrore. Drusilla nella sua dimora millenaria avverte infatti strane presenze, ci sarebbero delle entità che girano per casa e che qualche volte si palesano. Una sera uno di questi fantasmi l'ha addirittura svegliata e schiaffeggiata.

"Una volta ero nel mio letto, stavo dormendo ed ho sentito che qualcuno mi ha chiamato urlando 'Drusilla!', io ho aperto gli occhi e sbam, mi è arrivato un ceffone - ha raccontato la ragazza - l'ho proprio sentito. Ma non ho avuto paura, mi sentivo tipo sospesa, non so come spiegarvi. Ho una casa tipo una cricca, ho un sacco di candele perché a volte va via la luce. Quando succedono queste cose la mia sensazione è di calma, una calma assurda". Drusilla ha raccontato che una sensitiva, amica della madre, ha confermato le sue sensazioni: "Un'amica di mia mamma è una sensitiva vera e propria ed una volta è venuta a casa nostra e ci ha chiesto di andare in bagno. Appena entrata in questo bagno c'è rimasta cinque secondi e poi è subito uscita con una faccia bianchissima e ci ha chiesto se avessimo un altro bagno. Noi le abbiamo chiesto se era rotto e lei ci ha risposto che in quel bagno si era impiccato un uomo e lei lo aveva visto".