Isola dei famosi 2021: Asia Argento e Giulia Salemi ospiti in studio stasera su Canale 5

La puntata di stasera de L'Isola dei famosi 2021 si annuncia ricca di sorprese per i naufraghi, e non tutte piacevoli. Fariba Tehrani e Vera Gemma sono le due concorrenti in nomination, una delle due dovrà lasciare per sempre L'Isola dei Famosi perché entrambe hanno già soggiornato nella seconda Isola. Per sostenerle in studio ci saranno Asia Argento, che con Vera ha partecipato a Pechino Express 2020 - la figlia del regista fu costretta ad abbandonare l'adventure game per una frattura del ginocchio sinistro - e Giulia Salemi, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 e figlia di Fariba.

Stasera ci sarà un'altra sorpresa: i naufraghi saranno divisi in due gruppi, i primitivi dovranno cedere alcuni dei loro compagni agli arrivisti ovvero ai naufraghi sbarcati sull'Isola giovedì scorso. I due gruppi vivranno sulla stessa playa separati da una corda. Sull'Isola sbarcherà anche un nuovo naufrago: Ignazio Moser, come preannunciato dalla produzione "Ignazio Moser è pronto a sbarcare, stasera".

A tutto questo si aggiunge la prova ricompensa con la quale i naufragi si aggiudicheranno il necessario per sopravvivere. Il pubblico da casa torna ad essere protagonista: attraverso i social potrà decidere chi verrà schierato nella prova leader.

A commentare la puntata con la padrona di casa Ilary Blasi ci saranno come sempre i tre opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. L'inviato Massimiliano Rosolino in collegamento dall'Honduras coordinerà le nuove prove del programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia.