Isola dei Famosi 2021, Andrea Cerioli stasera si unisce al gruppo di naufraghi

Andrea Cerioli stasera approderà sull'Isola dei famosi 2021: l'ex tronista è il nuovo concorrente che si unirà al gruppo dei Rafinados e Burinos arrivati alla seconda settimana di permanenza nel reality.

Stasera su Canale 5 torna l'Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi. La puntata sarà caratterizzata da una novità: Andrea Cerioli è un nuovo concorrente del reality e sbarcherà sull'isola per unirsi ai suoi nuovi compagni d'avventura. L'ex tronista di uomini e donne era arrivato da qualche giorno in Honduras ma il suo ruolo non era stato del tutto chiarito. Qualcuno aveva ipotizzato che Andrea fosse in panchina, una sorta di riserva da far entrare in caso di abbandono.

Ma stasera Andrea Cerioli finalmente scenderà in campo, complice anche il fatto che i due concorrenti eliminati, il visconte Ferdinando Guglielmotti e Akash Kumar, si siano rifiutati di rimanere su Parasite Island in attesa di un probabile ripescaggio.

Andrea Cerioli ha 31 anni ed è noto al pubblico dei reality per aver partecipato all'edizione del 2014 del Grande Fratello. Il naufrago è stato anche tronista di Uomini e Donne. Nel 2018 ha partecipato a Temptation Island Vip, tra i corteggiatori, e ha stabilito un legame molto forte con Alessandra Sgolastra, che partecipava al reality con Andrea Zenga.

Nell'edizione di Uomini e Donne del 2018/19 si è seduto di nuovo sul trono, dove ha conosciuto Arianna Cirrincione, la sua attuale fidanzata.

Nella quarta puntata de L'isola dei famosi 2021 di Ilary Blasi sono in nomination l'attore Brando Giorgi e l'ex letterina Francesca Lodo, i sondaggi sembrano propendere a favore della Lodo, sarebbe quindi Brando a finire su Parasite Island, sperando che, almeno lui, accetti di restare.