L'attrice di 9-1-1: Nashville Isabelle Tate morta a soli 23 anni per una rara malattia genetica

L'attrice Isabelle Tate, interprete di 9-1-1: Nashville, è morta prematuramente il 19 ottobre 2025 a soli 23 anni. La notizia è stata confermata dalla una portavoce a Entertainment Weekly che ha rispostato anche la causa di morte. Tate era, infatti, affetta da una rara malattia genetica.

"Isabelle Izzy Tate soffriva di una rara forma della malattia di Charcot-Marie-Tooth", ha rivelato Kim McCray, fondatrice della McCray Agency, in una email in cui ha spiegato che la giovane attrice è morta serenamente e che "la famiglia chiede la massima riservatezza mentre affronta questa perdita improvvisa e sconvolgente".

"Invece che fiori, la famiglia chiede che vengano fatte donazioni in memoria di Izzy". La malattia di Charcot-Marie-Tooth è descritta come un gruppo di "patologie ereditarie che causano danni ai nervi", principalmente a braccia e gambe, secondo la Mayo Clinic.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Che cosa farà la serie 9-1-1: Nashville per ricordare Isabelle Tate?

Come rivela EW, l'episodio della prossima settimana di 9-1-1: Nashville includerà un cartello commemorativo dedicato a Isabelle Tate. L'attrice è apparsa nell'episodio pilota trasmesso negli USA da ABC il 9 ottobre. Le riprese si erano svolte a giugno.

Tate, nel cast della serie spinoff di 9-1-1, ha recitato con Chris O'Donnell, Jessica Capshaw, la cantante country LeAnn Rimes e Hunter McVey, che ha ricordato l'attrice in una dichiarazione in cui si legge: "Non conoscevo Isabelle prima delle riprese, ma non avrei potuto chiedere una persona migliore con cui lavorare in uno dei miei primi giorni sul set. Ero terrorizzato, nervoso, e dopo ogni ripresa ci parlavamo, lei mi supportava. Ho avuto il piacere di parlare con lei dopo la scena, e aveva un'energia incredibile. Si vedeva che portava gioia a chi le stava intorno. Sono grata di aver avuto la possibilità di lavorare con Isabelle e che una parte di lei vivrà per sempre nell'episodio pilota di 9-1-1: Nashville".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Isabelle era una giovane donna piena di grinta, una combattente, che non si è mai giustificata per il fatto di avere una disabilità rispetto ad altri. Aveva anche una spiccata predisposizione per la musica, trascorreva ore a scrivere e registrare canzoni con gli amici e persino a pubblicarne alcune", si legge in un altro necrologio di Tate. "Ciò che amava di più, però, era trascorrere il tempo con la famiglia e gli amici, era sempre l'anima della festa. Sua sorella era la sua migliore amica e sua madre era il suo faro luminoso."

Nel 2022 Isabelle Tate aveva parlato pubblicamente della sua malattia in un post su Instagram in cui descriveva le conseguenze non solo fisiche, ma anche psicologiche del disordine genetico da cui era affetta.

"Quando avevo 13 anni, mi è stata diagnosticata una malattia neuromuscolare progressiva che, col tempo, indebolisce i muscoli delle gambe. Quando mi è stata diagnosticata per la prima volta, non riuscivo a capire appieno di cosa si trattasse o a comprendere cosa potesse essere", scriveva. "Di recente, la situazione è davvero migliorata e ho capito che se voglio vivere la mia vita al massimo, ogni tanto devo usare una sedia a rotelle. È stato un percorso difficile per me, perché accettare aiuto e arrendermi al progredire di questa condizione è stato estremamente duro. Mentre cercavo di accettare la situazione, mi sono davvero resa conto di aver perso me stessa in un certo senso. Odiavo il fatto che non solo mi stesse distruggendo fisicamente, ma che gli stessi permettendo di distruggere anche il mio spirito."