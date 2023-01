Irréversible, su Prime Video in streaming da oggi

In streaming su Amazon Prime Video da oggi 1 gennaio 2023 arriva Irréversible, la provocazione firmata Gaspar Noé con Monica Bellucci e Vincent Cassel, già disponibile per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Irréversible è stato il film scandalo del Festival di Cannes del 2002, scritto e diretto da Gaspar Noé, con Monica Bellucci e Vincent Cassel, al tempo delle riprese ancora marito e moglie. Il film, interpretato anche da Albert Dupontel e Philippe Nahon si avvale delle musiche di Thomas Bangalter. Marcus e Alex devono recarsi ad una festa con Pierre, amico di Marcus ed ex fidanzato di Alex. I tre si ritrovano alla festa ma Marcus, dopo due ore, è già strafatto e si comporta da folle, infastidendo con il suo comportamento prima Pierre, che cerca inutilmente di farlo ragionare, poi Alex che infine, stancatasi, decide di tornarsene a casa da sola.

Irréversible: una scena del film

Mentre attraversa un sottopassaggio Alex viene stuprata e picchiata selvaggiamente. Marcus e Pierre, uscendo dal locale, scoprono l'accaduto vedendo Alex, con il volto tumefatto, mentre viene trasportata in barella su un'ambulanza. Sconvolto e accecato dalla rabbia, Marcus trascina l'amico Pierre nella disperata ricerca del colpevole, per vendicare Alex... Per via delle molteplici scene di violenza, stupro e sangue, il film è stato addirittura bandito nei cinema di Australia e Nuova Zelanda. Curiosità: oggi al posto di quel sottopassaggio utilizzato per le riprese, c'è una più aperta e confortevole area pedonale.