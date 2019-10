Iron Man 2020: una nuova immagine anticipa il futuro del personaggio nei fumetti

Iron Man 2020 è al centro di una nuova immagine che anticipa il futuro della famiglia Stark tra le pagine dei fumetti della Marvel.

Il sito ComicBook.com ha infatti condiviso un teaser disegnato dall'artista Inhyuk Lee in cui Iron Man 2020 è in piedi vicino alla tomba del fratello adottivo Tony Stark, ovvero Iron Man. Arno Stark è un personaggio creato nel 1984 da Tom DeFalco e Herb Trimpe e inizialmente avrebbe dovuto essere il cugino di Tony. Nel futuro Arno eredita le Stark Industries e l'armatura di Iron Man, utilizzandola però per missioni di spionaggio ed entrando in azione per denaro. La versione di Arno Stark mostrata in Marvel Now! è stata invece creata da Kieron Gillen e Dale Eaglesham e Tony scopre di essere adottato e Arno è il figlio biologico di Howard e Maria Stark. La nascita del personaggio ha un legame con gli alieni e Arno aiuta Tony a difendere Troy, la città che ha creato, diventandone poi il responsabile. Recentemente nei fumetti il personaggio è stato mostrato coinvolto con Baintronics, azienda rivale negli affari degli Stark, e alle prese con dei progetti personali.

La serie a fumetti Tony Stark: Iron Man si concluderà con il numero diciannove, scritto da Dan Slott e Christos Gage, e in cui si racconta cosa accadrebbe se non esistesse Tony Stark e ci fosse solo Iron Man. La sinossi rivela: "Alla fine del 2019 i confini tra uomo e macchina sono sfuocati e spezzati... e l'Universo Marvel sarà un posto davvero diverso nell'anno 2020. Una nuova Iron Age sta per arrivare e non volete perdervi questo importante numero!".

Iron Man 2020

Alcuni fan dei fumetti Marvel avevano ipotizzato che in Avengers: Endgame Tony Stark scoprisse un segreto legato alla sua famiglia, e probabilmente all'esistenza di Arno, ritornando indietro nel tempo e incontrando suo padre Howard. Questo dettaglio, tuttavia, non è stato ancora confermato dagli sceneggiatori.