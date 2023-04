Iron Lung: il videogioco horror diventa un film diretto dalla star di YouTube Markiplier, ecco il teaser

Il videogioco Iron Lung diventerà un film che sarà diretto, scritto e interpretato dall'imprenditore Markiplier.

Il progetto horror sarà auto-finanziato dal content creator in collaborazione con i produttori Will Hyde e Jeff Gierrero.

Il videogioco Iron Lung

L'adattamento di Iron Lung avrà come protagonista, oltre a Markiplier, anche Caroline Rose Kaplan (The Plot Against America).

Il videogioco è stato creato da David Szymanski e ha come protagonista un detenuto a bordo di un sottomarino che si ritrova alle prese con un oceano di sangue su una luna deserta. La storia è ambientata in un mondo in cui l'umanità ha colonizzato lo spazio, ma tutti i pianeti abitabili e le stelle dell'universo sono poi inspiegabilmente svaniti, lasciando le persone a bordo delle stazioni e delle navi spaziali alle prese con il tentativo di trovare delle risorse naturali.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

Chi è Markiplier

L'imprenditore può contare su oltre 69 milioni di persone raggiunte tramite le piattaforme digitali, tra cui YouTube dove ha iniziato la sua attività oltre 10 anni fa.

Nel 2022 Forbes ha inserito Markiplier al numero 11 della sua classifica dei Migliori Creatori, rivelando che è inoltre nelle prime cinque posizioni tra le star più pagate di YouTube.

Il suo vero nome è Mark Fischbach e attualmente conduce il podcast Distractible, insieme a Wade Barnes e Bob Muyskens, e Go! My Favorite Sports Team in collaborazione con Tyler Scheid. Tra i suoi progetti anche In Space with Markiplier, A Heist with Markiplier e The Edge of Sleep.