Irlanda del Nord-Italia: dove vedere in TV e in streaming la partita in onda stasera

Va in onda stasera, in diretta dal Windsor Park di Belfast, Irlanda del Nord-Italia, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Irlanda del Nord-Italia è la partita in onda stasera alle 20:35 dal Windsor Park di Belfast. L'incontro fa parte del calendario di qualificazione per i Mondiali di Qatar 2022, che prenderanno il via lunedì 21 novembre.

Obiettivo: evitare assolutamente i play-off, che evocano ricordi orribili, leggi Svezia 2017. Per farlo, stasera gli Azzurri campioni d'Europa avranno un solo risultato utile, la vittoria, e la conservazione della differenza reti favorevole rispetto alla Svizzera (ora +2), impegnata contemporaneamente contro la Bulgaria.

Dove vederla in TV

Irlanda del Nord-Italia sarà trasmessa in chiaro su Rai1 a partire dalle 20:35, subito dopo il Tg1. La telecronaca sarà di Alberto Rimedio e Daniele Adani, interventi da bordocampo di Alessandro Antinelli, interviste di Aurelio Capaldi e Andrea Riscassi, in studio Paola Ferrari e Luca Toni.

Dove vederla in streaming

Irlanda del Nord-Italia potrà essere seguita in streaming gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.

Con la difesa in emergenza, Verratti ancora indisponbile, l'attacco privo dell'acciaccato Immobile - Belotti solo in panchina - e Jorginho da recuperare sul piano psicologico dopo il terzo rigore di fila fallito in Nazionale, Roberto Mancini si affiderà al finto nueve Insigne, con Berardi e Chiesa sugli esterni. Recuperato Barella, ci sarà spazio anche per Tonali, energia rossonera al servizio della causa.