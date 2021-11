Irish Film Festa: al via il secondo weekend di proiezioni gratuite online

L'Irish Film Festa completa la sua proposta streaming per il 2021 con quattro nuovi lungometraggi: le proiezioni gratuite dei film, tutti in lingua originale con sottotitoli in italiano, saranno disponibili in due parti, da venerdì 5 a domenica 7 novembre, e da venerdì 12 a domenica 14 novembre.

Come già lo scorso marzo, i film del festival Silver Stream vengono presentati, in partnership con l'Irish Film Institute di Dublino, sulla nuova piattaforma IFI International, riservata ai festival di cinema irlandese che operano a livello internazionale.

Il programma di questa nuova iniziativa online di IRISH FILM FESTA prevede due documentari, Gaza di Garry Keane e Andrew McConnell, e Violet Gibson: The Irish Woman Who Shot Mussolini di Barrie Dowdall; e due commedie, A Bump Along the Way di Shelly Love e Poster Boys di Dave Minogue.

La direttrice artistica Susanna Pellis, a porposito del festival, ha recentemente dichiarato: "Dopo lo streaming primaverile e l'arena estiva, con il Silver Stream autunnale completiamo le iniziative di IRISH FILM FESTA per l'anno in corso. Un'annata diversa, sicuramente frammentata ma anche sperimentale, che ci ha permesso di raccogliere idee e progettare una nuova IRISH FILM FESTA a partire già dal marzo prossimo. Nel frattempo, in questa nostra proposta autunnale si alternano documentari e commedie, impegno e leggerezza. Tutti film di produzione irlandese e nordirlandese, ma con ambientazioni geografiche che in un paio di casi potrebbero sorprendere".

I film dell'Irish Film Festa Silver Stream saranno disponibili singolarmente per la visione in streaming da venerdì 5 a domenica 7 novembre (Gaza e A Bump Along the Way) e da venerdì 12 a domenica 14 novembre (Violet Gibson e Poster Boys) sulla piattaforma di video on demand IFI International. Dal momento del noleggio, il film resta accessibile per 72 ore; una volta iniziata la visione, gli spettatori hanno 48 ore per completarla. Gli spettatori possono prenotare i biglietti gratuiti, fino a esaurimento, su www.ifiinternational.ie. L'edizione online IRISH FILM FESTA Silver Stream è realizzata con il sostegno dell'Ambasciata d'Irlanda in Italia e di IFI International. Media partner dell'iniziativa è Film TV.