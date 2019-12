Irene Ferri: l'attrice di Pezzi Unici in ospedale dopo la lite con un'edicolante

Irene Ferri protagonista non solo di Pezzi Unici ma anche di una lite con un'edicolante, che l'ha spedita dritta in ospedale, senza, però, ferite gravi o conseguenze degne di nota.

L'alterco sarebbe nato ieri mattina davanti a un'edicola di Piazza Risorgimento a Roma tra Irene Ferri e la proprietaria dell'esercizio commerciale. Ignoti i motivi che hanno scatenato il litigio anche se alcuni testimoni hanno parlato di un semplice malinteso, che sarebbe però degenerato in spintoni. Chiamati sul posto, polizia e ambulanza hanno trovato le due donne visibilmente scosse, con la Anna Berardi di Pezzi Unici seduta sul ciglio della strada dolorante al volto. Trasportata all'ospedale Santo Spirito, i medici hanno soltanto constato un'ecchimosi al viso e un po' di spavento.

Al momento pare che non sia ancora partita la denuncia da parte di nessuna delle due interessate, con Irene Ferri che, raggiunta in serata per un commento, avrebbe soltanto espresso la volontà di non parlare di uno spiacevole accaduto.

Chiusura tumultuosa per un anno da incorniciare per l'attrice, protagonista recente delle domeniche di Rai1 grazie alla fiction Pezzi unici, in cui ha recitato al fianco di Sergio Castellitto e Giorgio Panariello, tra gli altri. La serie diretta da Cinzia Th. Torrini ha ottenuto ottimi riscontri da parte del pubblico e una settimana fa era stata proprio Irene Ferri ad aprire alla possibilità di una seconda stagione.