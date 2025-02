Io sto con gli ippopotami e la canzone Grau Grau Grau: il testo, la traduzione e la storia del brano

Quando arrivò al cinema, nel 1979, Io sto con gli ippopotami fu un successo clamoroso, con ben 7 miliardi di lire guadagnati al botteghino (l'ottavo miglior incasso della stagione). Il merito va certamente alla coppia di protagonisti, Bud Spencer e Terence Hill, ormai all'undicesima collaborazione, ma al risultato contribuì anche la canzone Grau Grau Grau.

La storia del brano iconico di Io sto con gli ippopotami

La locandina di Io sto con gli ippopotami

In breve tempo ha reso celebre l'intera colonna sonora del film e ormai, nell'immaginario collettivo, Io sto con gli ippopotami, è essenzialmente il suo brano più famoso, Grau Grau Grau.

Composta da Walter Rizzati, scritta da Rizzati e Bud Spencer, accreditato con il suo vero nome, Carlo Pedersoli, la canzone è cantata dallo stesso attore napoletano e dal coro di bambini.

La versione originale guadagnò talmente tanto successo che venne mantenuta anche nelle copie doppiate del film, destinate ai distributori stranieri.

Il testo e la traduzione di Grau Grau Grau

All'interno del film, il tema musicale di Grau Grau Grau viene introdotto da Terence Hill, che lo suona con l'armonica. Quelle note sembrano impossibili da dimenticare per Bud Spencer, che continua a fischiettarle. L'arrivo dei bambini trasforma poi quel motivetto in una canzone.

Watch out Mister lion don't bite me / Shout down, if you wanna go free / I'll hear when you call and I answer you all / Grau grau grau / Some people aren't nice to lions / Some people aren't nice to hippos / We better think twice let's try it be nice / Grau grau grau

Man is wild and lions are wild / That's what most people say / But I have seen that malice king / And lions just like to play / And I'm not drunk, it's not the sun / That makes me feel this way / But lions are mart and minor wild / And children just like to play / So please Mister man don't shoot me / Don't catch me, don't take me away / It's here where I live, let's forget and forgive / Grau grau grau

Watch out Mister lion don't bite me / Shout down, if you wanna go free / I'll hear when you call and I answer you all / Grau grau grau / Some people aren't nice to lions / Some people aren't nice to hippos / We better think twice let's try it be nice / Grau grau grau / So please Mister man don't shoot me / Don't catch me, don't take me away / It's here where I live, let's forget and forgive / Grau grau grau

Ecco la traduzione del testo originale:

Attento, Leone, non mordermi / grida se vuoi tornare libero / sentirò quando chiamerete e risponderò a tutti voi / Grau Grau Grau / Certe persone non si comportano bene con i leoni / altre non si comportano bene con gli ippopotami / faremmo meglio a pensarci due volte, e a cercare di comportarci bene / Grau Grau Grau

L'uomo è selvaggio e i leoni sono selvaggi / questo è quello che molte persone dicono / ma io ho visto quel re della cattiveria / e ai leoni piace solo giocare / e non sono ubriaco, non è il sole / che mi fa sentire così / ma i leoni sono intelligenti e non troppo selvaggi / e ai bambini piace solo giocare / quindi per piacere, umano, non spararmi / non catturarmi, non portarmi via / è qui che vivo, dimentichiamo e perdoniamo / Grau Grau Grau

Attento, Leone, non mordermi / grida se vuoi tornare libero / sentirò quando chiamerete e risponderò a tutti voi / Grau Grau Grau / Certe persone non si comportano bene con i leoni / altre non si comportano bene con gli ippopotami / faremmo meglio a pensarci due volte, e a cercare di comportarci bene / Grau Grau Grau / quindi per piacere, umano, non spararmi / non catturarmi, non portarmi via / è qui che vivo, dimentichiamo e perdoniamo / Grau Grau Grau

