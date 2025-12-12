Io sono Farah torna stasera su Canale 5: le anticipazioni di venerdì 12 dicembre

Nonostante il flop della scorsa settimana, Canale 5 ci riprova e stasera, dalle 22:00 in poi, riporta in prima serata Io sono Farah, la serie turca con Demet Özdemir.

La programmazione quotidiana, cominciata lo scorso 9 dicembre, sarà servita a rilanciare il titolo? Lo scopriremo domani con l'arrivo dei dati Auditel.

Io sono Farah: cosa succederà nella puntata del 12 dicembre

Nascosta con il piccolo Kerim, Farah contatta Vera per avere notizie di Bekir. Durante la telefonata, la donna spiega come sono andate veramente le cose: Bekir, dopo averla aggredita, ha provato a ucciderla. Farah, costretta a difendersi, l'ha ferito.

Tahir, però, va su tutte le furie quando scopre quello che lei ha appena rivelato. L'uomo aveva infatti deciso di addossarsi la colpa per quello che sarebbe stato fatto passare come un incidente, al solo scopo di difendere Farah e il suo bambino da sicure vendette.

Ma non è tutto: Tahir sta nascondendo qualcosa di molto più grave. Kaan non è stato arrestato per una rissa ma perchè la polizia ha trovato quella che sospetta sia l'arma del delitto: a consegnarla è stato proprio Tahir. Un azzardo che, alla luce di quanto rivelato da Farah, potrebbe ora avere conseguenze fatali. Tahir ha infatti già previsto che il boss Ali Galip vorrà vendicarsi.

Cosa che puntualmente accade, e la richiesta è brutale: dovrà essere proprio lui a uccidere Mehmet.

Un imprevisto però può ribaltare la situazione: Mehmet e Ilyas, tornati sulla scena del crimine, scoprono che il proiettile che ha ucciso Alperen non proveniva dalla pistola di Kaan. Un dettaglio di fondamentale importanza perchè significa che qualcuno sta cercando di manipolare le prove. La domanda è: perchè?

Tahir, in un estremo tentativo di proteggere Farah e il piccolo Kerim, le propone di sposarlo: non c'è niente di romantico nella sua decisione, è solo il modo più semplice per permettere alla donna di ottenere la cittadinanza turca.

Farah però è spiazzata: sa che per opportunità dovrebbe accettare, ma cosa significa veramente legarsi a un uomo tanto pericoloso?