Io So Chi Sei, la serie spagnola arriva su Mediaset Infinity: ecco quando

Arriva in esclusiva gratis su Mediaset Infinity, Io So Chi Sei: una storia di intrighi, amore e seconde possibilità con Francesc Garrido, Blanca Portillo, Aida Folch (la Dottoressa Olivia Zabala di Madri - Una Vita d'Amore) e Carles Francino. Lo show sarà disponibile on demand dal 25 settembre con i primi otto episodi, mentre per i successivi otto bisognerà attendere il 16 ottobre.

Un uomo vaga lungo una strada solitaria. Sembra essere stato coinvolto in un incidente stradale, ma non sa chi sia o come sia arrivato lì. È Juan Elias, avvocato penalista di successo e docente universitario, sposato con Alicia, celebre giudice con la quale ha un rapporto di completa sincerità e fiducia, e padre di due figli. Ma non ricorda assolutamente nulla!

I medici rimandano Juan a casa con la speranza che un ambiente familiare possa aiutarlo a fargli tornare la memoria e a ricostruire i legami affettivi che aveva. Non sarà un compito facile per lui, ma nemmeno l'unica sfida che dovrà affrontare...

Quando il giorno dopo la polizia ritrova la sua auto, scopre al suo interno il cellulare della nipote ventiduenne, scomparsa la sera stessa dell'incidente. Tutte le evidenze portano ad un coinvolgimento di Juan, che dovrà trovare un modo per dimostrare di essere innocente anche se nemmeno lui è sicuro di esserlo.