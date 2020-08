Io e te, il programma di Pierluigi Diaco chiuso in anticipo per Coronavirus

Io e te di Pierluigi Diaco è stato chiuso in anticipo: un membro dello staff del programma è positivo al Coronavirus,la trasmissione sarà sostituita da La Vita in Diretta Estate.

La decisione è stata presa dai dirigenti RAI in mattinata dopo che ieri era circolata la notizia che una persona del programma, la cui identità è ancora sconosciuta, è risultata positiva all'ultimo tampone per il Coronavirus. Pierluigi Diaco e Katia Ricciarelli avrebbero salutato gli spettatori alla fine di questa settimana ma a causa dei protocolli di sicurezza oggi non saranno in onda, venerdì scorso quindi è stata l'ultima puntata del programma che oggi sarà sostituita da La Vita in Diretta Estate, con Marcello Masi e Andrea Delogu.

Raggiunto dal Corriere della Sera Pierluigi Diaco ha detto: "C'è una collega che è risultata positiva al tampone. Stiamo quindi procedendo all'applicazione del protocollo RAI previsto in questi casi. Ovviamente il primo pensiero va alla nostra collega e a tutta la mia squadra. Capiremo nelle prossime ore nei prossimi giorni se riusciremo ad andare in onda per l'ultima settimana di programmazione di Io e te". La trasmissione non è stata riconfermato per la prossima stagione per cui sembra che con la puntata di venerdì Io e te si sia congedata definitivamente al suo pubblico.