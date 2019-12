Intesa San Paolo celebra il cinema a Torino tra 2019 e 2020

Intesa San Paolo ha aiutato a celebrare il cinema a Torino nel 2019 e lo farà nel 2020. Il Torino Festival Festival si è appena chiuso e anche quest'anno Intesa Sanpaolo è stata Main Sponsor di uno degli appuntamenti più attesi del cinema italiano, che per questa 37sima edizione - intitolata "Si può fare!" - Dal dottor Caligari agli zombie" ha voluto rendere omaggio all'horror classico dal 1920 al 1970.

L'edizione di quest'anno, che ha avuto come guest director Carlo Verdone, è stata ancora più speciale per aver anticipato le celebrazioni in programma il prossimo anno per Torino Città del Cinema 2020 in occasione dei vent'anni della Torino Film Commission e dell'inaugurazione del Museo del Cinema nella Mole Antonelliana. Tra i numerosi appuntamenti del Festival due in particolare hanno visto la presenza di Intesa Sanpaolo: la pre-inaugurazione del 21 novembre al Teatro Regio, per "Prendete posto, inizia il film", il concerto/spettacolo con le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema nostrano, suonate dall'Orchestra del Teatro Regio di Torino; e il giorno dopo al Cinema Massimo il film di apertura Jojo Rabbit, una satira sferzante e spiazzante del nazismo e dei suoi miti.

Per il tredicesimo anno Intesa Sanpaolo ribadisce quindi l'importanza della settimana arte in una città che, oltre ad ospitare un Festival importante, è stata essa stessa set di significativi film del cinema italiano.