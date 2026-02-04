Inter-Torino di Coppa Italia: dove vederla stasera in TV e l’insolita sede del match

Inter e Torino si sfidano nei Quarti di Coppa Italia. Tutte le info su orario, diretta TV, streaming e curiosità sulla sede insolita del match che non si gioca a San Siro.

Tutto pronto per l'inizio dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Ad aprire le danze stasera, mercoledì 4 febbraio, sarà la sfida a eliminazione diretta tra l'Inter di Cristian Chivu e il Torino di Marco Baroni. Chi vincerà strapperà il primo pass per le semifinali del torneo.

Dove si gioca Inter-Torino?

A differenza del solito, il match non si disputerà a San Siro. La partita si giocherà allo U-Power Stadium di Monza. Lo spostamento è dovuto ai preparativi per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, che vedrà lo stadio Meazza protagonista tra pochissimi giorni.

Dove vedere la partita di Coppa Italia in TV e Streaming

La gara sarà trasmessa in esclusiva assoluta e in chiaro sulle reti Mediaset: In TV: Diretta alle ore 21:00 su Italia 1. Streaming: Disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity e sul sito SportMediaset.it. La narrazione del match è affidata alla coppia composta da Riccardo Trevisani e **Massimo Paganin.

Giovanni Simeone attaccante del Torino

Al fischio finale, la serata continuerà sempre su Italia 1 con lo studio condotto da Monica Bertini. Insieme a lei, per l'analisi del match e le interviste ai protagonisti, ci saranno: Andrea Ranocchia, Massimo Mauro Fabrizio Biasin e Graziano Cesari (per i casi da moviola)

L'Inter arriva a questa sfida dopo aver eliminato il Venezia, mentre il Torino è reduce dal colpaccio all'Olimpico contro la Roma.

Probabili formazioni delle due squadre

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Carlos Augusto; Esposito, Bonny. All. Chivu.

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Marianucci, Coco; Pedersen, Casadei, Prati, Vlasic, Obrador; Adams, Kulenovic. All. Baroni.