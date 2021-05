Inspector Sun and the Curse of the Black Widow: le prime immagini del film animato

Il film animato Inspector Sun and the Curse of the Black Widow arriverà nelle sale cinematografiche nel 2022, ecco le prime immagini.

Inspector Sun and the Curse of the Black Widow è il nuovo film animato prodotto da Thinklab Media e Kapers Animation di cui sono state rivelate le prime immagini.

Il progetto, descritto come un thriller dall'atmosfera simile a un noir, è attualmente in produzione in Spagna e il debutto dovrebbe avvenire sul grande schermo nell'estate 2022.

Inspector Sun and the Curse of the Black Widow: una foto del film

Il regista del lungometraggio Inspector Sun and the Curse of the Black Widow è Julio Soto Gurpide (Deep), mentre la sceneggiatura - che ha vinto nel 2013 il Samuel Goldwyn Award - è stata firmata da Rocco Pucillo.

La storia è ambientata negli anni '30, in un mondo in cui gli insetti e gli esseri umani co-esistono, su un lussuoso aereo che vola da Shanghai a San Francisco. Gli umani viaggiano a bordo del velivolo in cabina, mentre gli insetti compiono la traversata in grande stile nella parte inferiore dell'aereo, che per loro ha una dimensione simile a quella del Titanic. I ragni sono i poliziotti e l'Ispettore Sun è il più famoso agente. Il personaggio è ispirato a Charlie Chan e ai racconti di Agatha Christie e la sua nemesi è Red Locust. Il mistero, incentrato su un omicidio, vede coinvolti milionari in bancarotta, femme fatale, assassini su commissione e criminali.

L'attore Ronny Chieng (Crazy & Rich) darà voce al protagonista del film.