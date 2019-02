Inseparabili. Vite all'ombra del genio: la puntata su Marilyn Monroe stasera su Sky Arte!

Torna stasera martedì 12 febbraio su Sky Arte (canale 120, 400 di Sky) alle 21.15 la nuova produzione originale Sky Arte Inseparabili. Vite all'ombra del genio, scritta e condotta da Carlo Lucarelli, con il quarto e coinvolgente episodio: Sognando con Marilyn, dedicato al fondatore dell'Actors Studio Lee Strasberg e alla sua relazione confidenziale con l'attrice più famosa del suo tempo, Marilyn Monroe.

Oltre ad essere stato il fondatore della più ambita accademia di recitazione di New York, Lee Strasberg fu anche l'insegnante di Marilyn Monroe, con la quale strinse un rapporto fatto di luci ed ombre che emerge solo dopo un casuale ritrovamento della loro corrispondenza. Nel 2007 la vedova del Maestro trova in soffitta due scatoloni ricoperti di polvere. Dentro ci sono lettere, poesie e appunti scritti da Marilyn molti anni prima. Racchiudono la sua vita intima e segreta. Lee Strasberg non è stato solo l'insegnante di recitazione della fragile diva, ma anche un amico, un confidente e forse quel padre che lei non ha mai conosciuto. Per qualcun altro invece la relazione con Lee è più controversa, e contribuisce ad aumentare la fragilità e le insicurezze di Marilyn.

L'episodio rilegge le confidenze intime che l'attrice consegnò con le sue lettere a Strasberg e ci rivela al tempo stesso i volti di Marilyn Monroe che non oltrepassavano il filtro della macchina da presa, ma che custodiva solo nella sua sfera privata. La serie, ideata e realizzata da Bottega Finzioni in esclusiva per Sky Arte, è dedicata alle personalità che nel corso della loro vita hanno ricoperto un ruolo fondamentale per le carriere di scrittori, attori o artisti, pur rimanendo molto spesso nell'ombra; ogni genio ha infatti accanto a sé qualcuno che lo sostiene e che, per un breve o lungo periodo, per ragioni sentimentali o lavorative, diventa la sua spalla, il suo braccio destro, il consigliere fedele e lo specchio con il quale confrontarsi.

Tra i protagonisti degli altri episodi il batterista e produttore discografico Butch Vig, l'uomo che fece grandi i Nirvana; Dino Valdi, la silenziosa controfigura di Totò; Mary Austin, unica compagna di Freddie Mercury; il poeta Guillaume Apollinaire per Pablo Picasso; la montatrice e sceneggiatrice dei film di Hitchcock, Alma Reville; Sòf'ja Andrèevna Bers, moglie di Tolstoj, e il manager dei Beatles Brian Epstein.