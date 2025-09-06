Innocence anticipazioni 7 settembre: Irem rivela in diretta social il suo divorzio e l’aborto di Ela

Innocence è la dizi turca che Canale 5 manda in onda nei weekend, nella puntata di domani: una diretta social di Irem, dopo il divorzio da Ilker, porta alla luce il segreto più doloroso di Ela.

Domani 7 settembre torna l'appuntamento con Innocence (titolo originale Masumiyet), la soap turca che ci accompagnerà per 40 puntate su Canale 5 alle 18:00 e in streaming su Mediaset Infinity. La serie va in onda il sabato e la domenica. Ecco le anticipazioni della puntata di domani: Bahar tenta invano di convincere Ela a parlare della gravidanza, ma Irem la precede.

Riassunto della puntata precedente della dizi con Deniz Çakır e İlayda Alişan

Ela si presenta improvvisamente a casa della famiglia Ilkaz accusando Ilker di averle causato un aborto colpendola con una sedia, pur sapendo che era incinta. Messo alle strette, Ilker ammette non solo di essere responsabile dell'aggressione, ma anche di essere il padre del bambino mai nato. Questa rivelazione sconvolge profondamente Irem.

La giovane decide di chiudere definitivamente il suo matrimonio e lasciare il marito. Nel frattempo, Hale trama insieme a Banu per evitare che la vicenda degeneri ulteriormente. Banu si reca da Bahar e Timur, mettendoli in guardia sui rischi che correrebbero se la gravidanza di Ela venisse resa pubblica. Temendo conseguenze legali e giudizi sfavorevoli, Ela sceglie di mantenere il segreto.

Irem Orhun e suo padre Harun Orhun

Anticipazioni di Innocence: Mert affronta la sorella dopo aver scoperto il segreto di Timur

Bahar prova senza successo a convincere Ela a rendere pubblica la notizia della gravidanza, ma la ragazza, temendo di non riuscire a sopportare i giudizi e i commenti della gente, sceglie di restare in silenzio. Un silenzio che, però, viene bruscamente spezzato da Irem: durante una diretta social, subito dopo l'annuncio del suo divorzio da Ilker.

La Orhun rivela al pubblico anche il doloroso segreto di Ela, parlando apertamente del suo aborto. La doppia notizia - lo scioglimento del matrimonio della coppia più chiacchierata e la gravidanza mai confessata di Ela - suscita un clamore enorme. Nel frattempo, durante una discussione accesa in famiglia, Mert scopre che Timur rischia di finire in carcere.

La rivelazione lo sconvolge a tal punto da spingerlo, in preda all'angoscia, a sfogare la sua rabbia contro la sorella. Il giorno successivo, nonostante il peso degli eventi, Ela decide di tornare all'università insieme a Burcak e Umut, ma il rientro tra i banchi si rivela molto più difficile di quanto avesse immaginato.

Serkay Tütüncü nel ruolo di İlker Ilgaz

Cast: personaggi e interpreti della soap

Deniz Çakır nel ruolo di Bahar Yüksel

Nel video caricato su Mediaset Infinity: episodio 16 di Innocence