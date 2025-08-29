Innocence anticipazioni 30 agosto: Ela smaschera il secondo aggressore e cambia il processo contro Ilker

Sabato 30 agosto nuovo appuntamento con Innocence, titolo originale Masumiyet, la soap turca che ci terrà compagnia per 40 puntate su Canale 5 alle 18:00, e in streaming su Mediaset Infinity. La serie va in onda il sabato e la domenica. Anticipazioni della puntata di domani: tra tensione e sospetti di fuga, Ilker si presenta in aula mentre Ela ricorda la notte dell'aggressione.

Riassunto della puntata precedente della dizi con Deniz Çakır e İlayda Alişan

Ela si è allontanata da casa, e la sua famiglia teme un incontro con Ilker. Nel frattempo, Irem pubblica un video drammatico sui social, dichiarando di volersi suicidare a causa del tradimento di Ilker con Ela. Il video diventa virale, ma in ospedale emerge che il suicidio era solo apparente.

Hale sfrutta la risonanza mediatica e convince Irem a girare un secondo video di pentimento, affermando che Ela e Ilker non si sono incontrati quel giorno. In realtà, i due erano nella casa dove è avvenuto il pestaggio, e Ela ricorda tutto. Ilker, spaventato, confessa tutto alla madre, che, temendo per la sicurezza del figlio, pianifica una fuga alle isole Cayman per proteggerlo.

Deniz Çakir, Tolga Güleç, Doga Yaltirik e Ilayda Alisan

Anticipazioni di Innocence: Ela svela un particolare sul secondo aggressore

All'alba di una nuova udienza del processo, Ilker sembra essere sparito nel nulla. Nel frattempo, Ela comunica al suo avvocato e ai genitori di aver finalmente ricordato gli eventi della notte in cui è stata aggredita. I familiari della ragazza sperano che la sua testimonianza possa risolvere tutto a loro favore, ma l'assenza ingiustificata di Ilker fa crescere il timore che sia fuggito.

In realtà, Ilker stava per imbarcarsi su un aereo per andarsene, ma all'ultimo momento decide di presentarsi in aula. Quando Ela comincia la sua testimonianza, sorprende tutti: conferma che Ilker l'ha colpita con una sedia, ma precisa che non è stato lui a continuare il pestaggio. Il secondo aggressore l'ha attaccata quando Ilker si era già allontanato dalla casa, e la ragazza non ne ha visto il volto. Tuttavia, è sicura che non si tratti di Ilker, perché il secondo aggressore non aveva tatuaggi sul braccio.

Cast: personaggi e interpreti della soap

Deniz Çakır nel ruolo di Bahar Yüksel

nel ruolo di Bahar Yüksel İlayda Alişan nel ruolo di Ela Yüksel

nel ruolo di Ela Yüksel Serkay Tütüncü nel ruolo di İlker Ilgaz

nel ruolo di İlker Ilgaz Mehmet Aslantuğ nel ruolo di Harun Orhun

nel ruolo di Harun Orhun Deniz Işın nel ruolo di İrem Orhun

nel ruolo di İrem Orhun Hülya Avşar nel ruolo di Hale Ilgaz

nel ruolo di Hale Ilgaz Tolga Güleç nel ruolo di Timur Yüksel

nel ruolo di Timur Yüksel Asena Tuğal nel ruolo di Banu Kaya

nel ruolo di Banu Kaya Ertuğrul Postoğlu nel ruolo di İsmail Ilgaz

nel ruolo di İsmail Ilgaz Selen Uçer nel ruolo di Yelda Demirci

nel ruolo di Yelda Demirci Alayça Öztürk nel ruolo di Neva Hancı

nel ruolo di Neva Hancı Kimya Gökçe Aytaç nel ruolo di Asu Ilgaz

nel ruolo di Asu Ilgaz Asena Keskinci nel ruolo di Hande Hancı

nel ruolo di Hande Hancı Neslihan Arslan nel ruolo di Birce

nel ruolo di Birce Rüçhan Çalışkur nel ruolo di Gülizar Yükse

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: le anticipazioni dell'episodio 15